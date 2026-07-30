Адвокат раскрыл, смогут ли дети Дурова претендовать на наследство в РФ
Дети Павла Дурова (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) могут столкнуться с трудностями при получении наследства в России. Имущество может быть арестовано и взыскано в доход государства, заявил РЕН ТВ адвокат Сергей Жорин.
По словам эксперта, если на момент открытия наследства в РФ окажется имущество, наследникам придется нелегко. Ситуация может измениться к тому времени, когда вступление в права станет актуальным, поэтому прогнозировать исход событий сложно.
Жорин также подчеркнул, что дети основателя Telegram не становятся автоматически фигурантами списков экстремистов и террористов только по факту родства. Наследственные вопросы будут решаться в общем порядке, добавил юрист.
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина пояснила, что в реестр террористов внесен лично Дуров, а не сам мессенджер, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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