Адвокат раскрыл, смогут ли дети Дурова претендовать на наследство в РФ

Дети Павла Дурова (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) могут столкнуться с трудностями при получении наследства в России. Имущество может быть арестовано и взыскано в доход государства, заявил РЕН ТВ адвокат Сергей Жорин.

По словам эксперта, если на момент открытия наследства в РФ окажется имущество, наследникам придется нелегко. Ситуация может измениться к тому времени, когда вступление в права станет актуальным, поэтому прогнозировать исход событий сложно.