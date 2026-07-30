УЕФА готова бойкотировать все турниры ФИФА из-за проекта Инфантино

В УЕФА заявили, что мундиаль нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Это наследие футбола, созданное поколениями игроков, команд и болельщиков со всех континентов, и ни одна его часть не должна передаваться частным инвесторам.

Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино объявил о намерении привлечь 4,2 млрд долларов через продажу доли в новой коммерческой структуре. По данным СМИ, акции мог бы приобрести фонд Джошуа Кушнера — брата Джареда Кушнера, зятя главы США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что УЕФА может заблокировать возвращение российских сборных в международный футбол, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

