УЕФА готова бойкотировать все турниры ФИФА из-за проекта Инфантино

Все 55 ассоциаций-членов УЕФА, включая РФС, приняли решение бойкотировать турниры ФИФА (в том числе чемпионат мира) из-за планов передачи медийных и коммерческих прав частным инвесторам, сообщает RT.

На экстренном заседании в четверг европейские ассоциации единогласно отвергли предложение ФИФА о создании структуры FIFA Forward Enterprise, которой планируется передать права на коммерческие и медийные активы, включая чемпионаты мира. Предполагалось, что около 20% акций новой структуры будут проданы частным инвесторам.

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В УЕФА заявили, что мундиаль нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Это наследие футбола, созданное поколениями игроков, команд и болельщиков со всех континентов, и ни одна его часть не должна передаваться частным инвесторам.

Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино объявил о намерении привлечь 4,2 млрд долларов через продажу доли в новой коммерческой структуре. По данным СМИ, акции мог бы приобрести фонд Джошуа Кушнера — брата Джареда Кушнера, зятя главы США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что УЕФА может заблокировать возвращение российских сборных в международный футбол, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ФутболFIFAУЕФАДжанни Инфантино

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