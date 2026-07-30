УЕФА готова бойкотировать все турниры ФИФА из-за проекта Инфантино
Все 55 ассоциаций-членов УЕФА, включая РФС, приняли решение бойкотировать турниры ФИФА (в том числе чемпионат мира) из-за планов передачи медийных и коммерческих прав частным инвесторам, сообщает RT.
На экстренном заседании в четверг европейские ассоциации единогласно отвергли предложение ФИФА о создании структуры FIFA Forward Enterprise, которой планируется передать права на коммерческие и медийные активы, включая чемпионаты мира. Предполагалось, что около 20% акций новой структуры будут проданы частным инвесторам.
В УЕФА заявили, что мундиаль нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Это наследие футбола, созданное поколениями игроков, команд и болельщиков со всех континентов, и ни одна его часть не должна передаваться частным инвесторам.
Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино объявил о намерении привлечь 4,2 млрд долларов через продажу доли в новой коммерческой структуре. По данным СМИ, акции мог бы приобрести фонд Джошуа Кушнера — брата Джареда Кушнера, зятя главы США Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что УЕФА может заблокировать возвращение российских сборных в международный футбол, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Госдуме исключили запрет «Человека-паука» из-за песни Монеточки
- Глава РЖД ответил на резкое заявление Пашиняна о концессии ЮКЖД
- Адвокат раскрыл, смогут ли дети Дурова претендовать на наследство в РФ
- УЕФА готова бойкотировать все турниры ФИФА из-за проекта Инфантино
- Медведев заявил, что Россия находится в важной точке завершения СВО
- Пашинян пригрозил потребовать от России $2 млрд за концессию ЮКЖД
- Российских хоккеистов не допустили до чемпионата мира 2027 года
- Новак поручил помочь бизнесу, пострадавшему при атаках на склады Wildberries
- Мизулина: В реестр террористов внесен лично Дуров, а не Telegram
- Главу совета директоров «Эфко» Кустова отправили в СИЗО