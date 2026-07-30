Глава РЖД ответил на резкое заявление Пашиняна о концессии ЮКЖД

Глава РЖД Олег Белозеров заявил, что компания «с удивлением и недоумением» узнала из прессы о возможных требованиях армянской стороны по концессионному соглашению на управление Южно-Кавказской железной дорогой (ЮКЖД). В случае расторжения договора РЖД намерены требовать возврата вложенных инвестиций, пишет РБК.

Белозеров подчеркнул, что российская сторона в лице ЮКЖД и ее единственного акционера ОАО «РЖД» полностью исполняет обязательства по концессионному договору от 2008 года. Концессия позволила создать в Армении современную железную дорогу, освободив бюджет республики от затрат на ее восстановление и содержание. Дивиденды акционеру никогда не выплачивались, вся прибыль шла на развитие инфраструктуры.