Глава РЖД ответил на резкое заявление Пашиняна о концессии ЮКЖД
Глава РЖД Олег Белозеров заявил, что компания «с удивлением и недоумением» узнала из прессы о возможных требованиях армянской стороны по концессионному соглашению на управление Южно-Кавказской железной дорогой (ЮКЖД). В случае расторжения договора РЖД намерены требовать возврата вложенных инвестиций, пишет РБК.
Белозеров подчеркнул, что российская сторона в лице ЮКЖД и ее единственного акционера ОАО «РЖД» полностью исполняет обязательства по концессионному договору от 2008 года. Концессия позволила создать в Армении современную железную дорогу, освободив бюджет республики от затрат на ее восстановление и содержание. Дивиденды акционеру никогда не выплачивались, вся прибыль шла на развитие инфраструктуры.
По данным главы РЖД, с 2008 по 2025 годы инвестиции из средств компании и доходов ЮКЖД составили 146 млрд драм (около $396,3 млн). ЮКЖД является одним из крупнейших работодателей в Армении — штат насчитывает 2,5 тыс. сотрудников, которым регулярно индексируют зарплату.
Белозеров также напомнил, что все права и обязанности сторон зафиксированы в концессионном договоре, стороной которого является и правительство Армении. Если армянская сторона намерена прекратить соглашение или изменить его условия, РЖД вправе ожидать возврата вложенных инвестиций, заключил он.
Ранее бы лредставлен внешний вид кабины первого российского поезда для высокоскоростной магистрали РЖД, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Эксперт назвал территории, которые ВС РФ могут освободить до конца лета
- В Госдуме исключили запрет «Человека-паука» из-за песни Монеточки
- Глава РЖД ответил на резкое заявление Пашиняна о концессии ЮКЖД
- Адвокат раскрыл, смогут ли дети Дурова претендовать на наследство в РФ
- УЕФА готова бойкотировать все турниры ФИФА из-за проекта Инфантино
- Медведев заявил, что Россия находится в важной точке завершения СВО
- Пашинян пригрозил потребовать от России $2 млрд за концессию ЮКЖД
- Российских хоккеистов не допустили до чемпионата мира 2027 года
- Новак поручил помочь бизнесу, пострадавшему при атаках на склады Wildberries
- Мизулина: В реестр террористов внесен лично Дуров, а не Telegram