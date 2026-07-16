Собрать ребёнка в школу обойдется в 20-25 тысяч рублей, если брать вещи хорошего качества, сказала НСН председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова, посоветовав приобретать одежду отечественного производства.

Финансовый консультант Анна Тюрневам сказала «Москве 24», что в 2026 году сборы первоклассника обойдутся семье в среднем в 30–50 тысяч рублей. Леткова отметила, что можно найти хорошие детские товары и подешевле.