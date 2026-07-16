«От 20 тысяч рублей»: Как собрать ребенка в школу и не переплатить
Самое дорогое в сборе ребёнка в школу — обувь, одежда и портфель, сказала НСН Ольга Леткова.
Собрать ребёнка в школу обойдется в 20-25 тысяч рублей, если брать вещи хорошего качества, сказала НСН председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова, посоветовав приобретать одежду отечественного производства.
Финансовый консультант Анна Тюрневам сказала «Москве 24», что в 2026 году сборы первоклассника обойдутся семье в среднем в 30–50 тысяч рублей. Леткова отметила, что можно найти хорошие детские товары и подешевле.
«Думаю, цифра в 30–50 тысяч рублей завышена. Кто‑то покупает и дорогой вариант, но кто‑то же выбирает эконом. Думаю, всё‑таки можно найти вариант поскромнее. Но, например, одна пара обуви может обойтись в 3–5 тысяч рублей. Сейчас совершенно разные цены: где‑то в 20–25 тысяч рублей можно уложиться. Каждый год всё дорожает, и что будет к сентябрю в этом году, пока тоже непонятно — в том числе из‑за ситуации с бензином. Ассортимент детских вещей огромен. Ближе к сентябрю появляются ярмарки, где можно найти товары как поскромнее, так и подороже. Самое дорогое — одежда, обувь и портфель. На маркетплейсах вообще можно найти всё подешевле. Самые дешёвые товары, конечно, будут из Китая, но не все они хороши. Наши производители подороже, чем китайские, но у них есть условия, которые должны обеспечивать охрану здоровья ребёнка. Я бы рекомендовала покупать одежду отечественного производства, потому что здесь есть контроль. У нас очень хороший сегмент детской одежды», — сказала собеседница НСН.
Ранее депутат Госдумы Нина Останина заявила НСН, что прежде чем запрещать школьникам одежду с иностранными надписями, российская промышленность должна создать свою. А председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова выразила уверенность, что все запреты будут иметь обратный эффект.
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