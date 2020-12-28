Родители рассказали о провале в знаниях школьников из-за дистанционки
Из-за дистанционного обучения многие школьники оказались не в состоянии осилить образовательную программу. Одна из причин этого — неготовность самих учителей преподавать в удаленном формате. Таковы результаты опроса, проведенного группой сервисов «Актион Образование».
В опросе приняли участие более 3-х тысяч директоров школ и их заместителей, а также родители учеников, сообщает РБК.
Больше половины родителей сообщили о беспрецедентном отставании учеников по образовательной программе. При этом 54% связывают это с дистанционным обучением весной, передает Ura.ru.
Каждый пятый родитель уверен, что причиной провала в знаниях стала неготовность самих преподавателей проводить занятия в новом формате.
При этом руководство школ считает, что отставание школьников минимальное либо такового вовсе не наблюдается, отмечает news.ru.
Из родителей на минимальное снижение результатов в образовании пожаловались около трети респондентов (29%).
Сергей Собянин ранее сообщил, что вернет очное обучение в школах столицы, как только пандемия COVID-19 пойдёт на спад. Он также отметил, что власти вводят дистанционное обучение «не от хорошей жизни».
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