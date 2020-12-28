Родители рассказали о провале в знаниях школьников из-за дистанционки

Из-за дистанционного обучения многие школьники оказались не в состоянии осилить образовательную программу. Одна из причин этого — неготовность самих учителей преподавать в удаленном формате. Таковы результаты опроса, проведенного группой сервисов «Актион Образование».

В опросе приняли участие более 3-х тысяч директоров школ и их заместителей, а также родители учеников, сообщает РБК.

Больше половины родителей сообщили о беспрецедентном отставании учеников по образовательной программе. При этом 54% связывают это с дистанционным обучением весной, передает Ura.ru.