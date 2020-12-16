Сергей Собянин рассказал, когда вернет очное обучение в школах Москвы. Градоначальник заявил, что это произойдёт как только пандемия COVID-19 пойдёт на спад, пишет РИА Новости.

«Когда мы вводим дистанционное обучение — мы делаем это не от хорошей жизни», — подчеркнул мэр Москвы, ещё раз отметив, что очную форму обучения не заменит ничто.

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Напомним, ранее Сергей Собянин подписал указ о продлении дистанционное обучение для учеников средней и старшей школы. Такой режим сохранится до окончания второй четверти. До этого срок оканчивался 6 декабря.

Мэр Москвы уже отмечал, что дистанцинный формат учёбы для школьников 6–11-х классов начинает сказываться положительно в плане противодействия распространению коронавирусной инфекции. Уровень заболеваемости среди них последний месяц находится примерно на одном уровне, подчеркивает Ura.ru.

