Минпросвещения: В российских вузах планируют снизить стоимость обучения
На 10% снизят стоимость обучения Московский и Волгоградские педагогические университеты для своих студентов из-за перехода на дистанционное обучение. Новые цены будут действовать с 1 января, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов «Российской газете».
«Этот вопрос поднимался на большой пресс-конференции с президентом. И, действительно, наши вузы пока точечно, но уже отреагировали и посмотрели, где можно за счет коммунальных платежей оптимизировать расходы. Московский педагогический государственный университет, Волгоградский педагогический университет со следующего года, уже с 1 января снижают на 10% плату по "внебюджету"», - пояснил министр.
Вузу пойти навстречу студентам, оптимизировать затраты, но не снижать зарплату преподавателям.
Напомним, президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что решение о снижении стоимости обучения может быть принято, если для этого есть основания и такое решение не приведет к банкротству вузов.
Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН заявил о том, что нельзя допустить потерю студенчества из-за дистанционки.
«Если под стандартом понимать, что дистанционное образование будет в России по умолчанию, то я, конечно же, категоричный противник такого подхода. Ведь самое главное, это не техническое получение образования, а именно тот студенческий бульон, в котором рождаются, обсуждаются и реализовываются идеи. Это такая яркая путевка в жизнь, что образование, как само по себе получение знания, отходит на второй план. И эту ценность мы никак не можем позволить себе потерять», – отметил в эфире НСН Дмитрий Мариничев.
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