Минпросвещения: В российских вузах планируют снизить стоимость обучения

«Этот вопрос поднимался на большой пресс-конференции с президентом. И, действительно, наши вузы пока точечно, но уже отреагировали и посмотрели, где можно за счет коммунальных платежей оптимизировать расходы. Московский педагогический государственный университет, Волгоградский педагогический университет со следующего года, уже с 1 января снижают на 10% плату по "внебюджету"», - пояснил министр.

Вузу пойти навстречу студентам, оптимизировать затраты, но не снижать зарплату преподавателям.

Напомним, президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что решение о снижении стоимости обучения может быть принято, если для этого есть основания и такое решение не приведет к банкротству вузов.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН заявил о том, что нельзя допустить потерю студенчества из-за дистанционки.

«Если под стандартом понимать, что дистанционное образование будет в России по умолчанию, то я, конечно же, категоричный противник такого подхода. Ведь самое главное, это не техническое получение образования, а именно тот студенческий бульон, в котором рождаются, обсуждаются и реализовываются идеи. Это такая яркая путевка в жизнь, что образование, как само по себе получение знания, отходит на второй план. И эту ценность мы никак не можем позволить себе потерять», – отметил в эфире НСН Дмитрий Мариничев.



