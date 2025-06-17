Мошенники украли миллионы у россиян через приложение SuperCard

Хакеры в мае начали активно испытывать новое вредоносное программное обеспечение SuperCard для кражи данных банковских карт россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на ИБ-компанию F6.

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Ущерб у граждан по итогам I квартала 2025 года составил 432 млн рублей. Скомпрометированы более 175 тыс. Android-устройств.

SuperCard позволяет аферистам похищать данные банковских карт путем перехвата NFC-трафика, что позволяет затем похищать деньги с банковских счетов пользователей. Для установки ПО жертв убеждают загрузить вредоносный APK-файл под видом полезной программы.

Главной киберугрозой для россиян назвали мошеннические звонки в мессенджерах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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