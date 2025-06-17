Мошенники украли миллионы у россиян через приложение SuperCard
Хакеры в мае начали активно испытывать новое вредоносное программное обеспечение SuperCard для кражи данных банковских карт россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на ИБ-компанию F6.
Ущерб у граждан по итогам I квартала 2025 года составил 432 млн рублей. Скомпрометированы более 175 тыс. Android-устройств.
SuperCard позволяет аферистам похищать данные банковских карт путем перехвата NFC-трафика, что позволяет затем похищать деньги с банковских счетов пользователей. Для установки ПО жертв убеждают загрузить вредоносный APK-файл под видом полезной программы.
Главной киберугрозой для россиян назвали мошеннические звонки в мессенджерах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В аэропорту Киева прозвучали мощные взрывы
- Стало известно о возвращении Трампа с саммита G7 из-за событий на Ближнем Востоке
- Мошенники украли миллионы у россиян через приложение SuperCard
- Трамп: США не допустят, чтобы Иран обладал ядерным оружием
- СМИ: США вступят в конфликт с Ираном в случае атаки на своих военных
- Трамп призвал всех немедленно покинуть столицу Ирана
- СМИ: Иран запустил более 140 беспилотников
- СМИ: Трамп выжидает с введением санкций против Москвы в надежде на соглашение
- Симоньян: Выход Кеосаяна из комы не зависит от медицины
- СМИ: Иран начал новые запуски ракет по Израилю
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru