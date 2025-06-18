В России спрогнозировали спад атак телефонных мошенников

Число атак телефонных мошенников в России может сократиться на 30% во втором полугодии 2025 года по сравнению с началом года благодаря новым мерам, направленным на борьбу с фродом. Такой прогноз озвучил депутат Мособлдумы Анатолий Никитин в комментарии «Газете.Ru».

По словам Никитина, комплекс принятых мер усиливает защиту граждан и позволяет вести борьбу с телефонным мошенничеством на системной основе. Он также отметил, что переход злоумышленников к офлайн-форматам затруднён из-за их высокой затратности и рисков.

Мошенники украли миллионы у россиян через приложение SuperCard

C 1 июня вступил в силу закон, обязывающий операторов связи маркировать подозрительные вызовы. С начала действия инициативы система зафиксировала 1,2 миллиона потенциально опасных звонков, при этом, по данным ЦБ, количество успешных афер снизилось на 18%.

Несмотря на это, мошенники активизировали использование новых SIM-карт — рост составил 37%, а основным методом остается подмена номеров. Средний ущерб в одном случае достигает 25 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / IMAGO / Eibner
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