Родите ли? В Госдуме предложили новые меры поддержки молодых родителей
Предложенных президентом России Владимиром Путиным мер поддержки семьи недостаточно — материнский капитал необходимо увеличить как минимум вдвое, а на 10 женщин должно приходиться не менее 20 детей, заявил демограф.
Депутаты Госдумы предложили дополнительно поддержать женщин, ставших мамами до 25 лет. Им могут начать выплачивать единовременное пособие в размере 200 тысяч рублей, сообщило агентство ТАСС.
По мнению парламентариев, данная мера поспособствует росту рождаемости в России. Отмечается, что деньги должны перечисляться всем молодым мамам независимо от их материального положения.
Авторы проекта добавили, что одним из факторов, влияющих на снижение рождаемости, является стремление женщин к финансовой независимости.
Еще одну инициативу выдвинула замглавы комитета Госдумы по просвещению, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Яна Лантратова. Она предложила использовать для оздоровления детей в лагерях средства материнского капитала, сообщило агентство ТАСС.
Соответствующее письмо она направила вице-премьеру России Татьяне Голиковой. По мнению Лантратовой, такая инициатива поможет существенно улучшить здоровье детей. Полезным будет, по мнению парламентария, это и для многодетных родителей, которые получат возможность отдохнуть и восстановиться.
ЧТО ПРЕДЛОЖИЛ ПУТИН?
Естественно, проблема снижения рождаемости не могла пройти мимо президента России Владимира Путина. Своим указом он определил национальные цели развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
В частности, одними из приоритетных направлений глава государства назвал поддержку семьи и сохранение населения России, а также увеличение числа многодетных семей.
Озаботился российский лидер и условиями жизни россиян. Согласно указу, норма обеспечения жильем на человека должна составлять не менее 33 квадратных метров к 2030 году и не менее 38 квадратных метров — к 2036 году. При этом темп роста доходов россиян не должен быть ниже темпа роста инфляции, а уровень МРОТ к 2030 году должен составить 35 тысяч рублей. Кроме того, Путин поручил повысить суммарный коэффициент рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 — к 2036 году.
По мнению президента, немаловажную роль в повышении рождаемости играет сохранение традиционных ценностей — на это должны быть направлены не менее 70% проектов в сфере культуры, финансируемых государством.
Также президент поручил выделить в 2025-2030 годах не менее 75 миллиардов рублей на софинансирование мероприятий стимулирования рождаемости.
Надо сказать, что беспокойство главы государства небезосновательно — согласно статистике, с января по март 2024 года в России родились 300,2 тысячи детей, что, по данным Росстата, аж на 3,5% меньше, чем в первом квартале 2023 года. А вот смертность подросла сразу на 4,4% и составила 479,9 тысячи человек.
Неутешительную статистику приводит и Голикова. Агентство ТАСС сообщает, что, по ее словам, число женщин продуктивного возраста в России в ближайшей перспективе будет снижаться, а прирастать начнет только после 2028 года. Вице-премьер вслед за Путиным указала на важность выработки мер поддержки семей для повышения рождаемости.
МАЛО КАПИТАЛА?
Однако чтобы поручение президента воплотилось в жизнь, нужно выполнить некоторые условия, в частности, увеличить маткапитал на второго и третьего ребенка до 1,5-2 млн рублей (сейчас максимальный размер — 833 тысячи рублей). Об этом в интервью НСН заявил независимый демограф Алексей Ракша.
«Безусловно, маткапитал нужно сделать и на второго, и на третьего ребенка по 1,5-2 миллиона рублей, это в первую очередь. Это даст повышение рождаемости примерно на 15%, одного только этого достаточно. На эти маткапиталы нужно примерно 1,2 триллиона рублей в год. Хорошо бы еще увеличить число детсадов, яслей и снизить неравенство. Нужна политическая воля, желание государства и деньги», — отметил он.
Также Ракша добавил, что предложенного президентом коэффициента рождаемости в 1,6 и 1,8 явно недостаточно для естественного прироста населения России.
«Это как на 10 женщин 16 или 18 детей соответственно. Однако эти цифры все равно означают долговременную естественную убыль. Рождаемости выше, чем 1,7, сейчас нет ни в одной развитой стране мира, кроме Израиля. Поэтому если Россия выполнит эти планы, то будет на втором месте после Израиля из 50 стран. Коэффициент должен быть 2,07-2,1, тогда будет просто сохранение», — подчеркнул демограф.
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