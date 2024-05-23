Родите ли? В Госдуме предложили новые меры поддержки молодых родителей

Авторы проекта добавили, что одним из факторов, влияющих на снижение рождаемости, является стремление женщин к финансовой независимости.

Еще одну инициативу выдвинула замглавы комитета Госдумы по просвещению, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Яна Лантратова. Она предложила использовать для оздоровления детей в лагерях средства материнского капитала, сообщило агентство ТАСС.

Соответствующее письмо она направила вице-премьеру России Татьяне Голиковой. По мнению Лантратовой, такая инициатива поможет существенно улучшить здоровье детей. Полезным будет, по мнению парламентария, это и для многодетных родителей, которые получат возможность отдохнуть и восстановиться.

ЧТО ПРЕДЛОЖИЛ ПУТИН?

Естественно, проблема снижения рождаемости не могла пройти мимо президента России Владимира Путина. Своим указом он определил национальные цели развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

В частности, одними из приоритетных направлений глава государства назвал поддержку семьи и сохранение населения России, а также увеличение числа многодетных семей.

Озаботился российский лидер и условиями жизни россиян. Согласно указу, норма обеспечения жильем на человека должна составлять не менее 33 квадратных метров к 2030 году и не менее 38 квадратных метров — к 2036 году. При этом темп роста доходов россиян не должен быть ниже темпа роста инфляции, а уровень МРОТ к 2030 году должен составить 35 тысяч рублей. Кроме того, Путин поручил повысить суммарный коэффициент рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 — к 2036 году.

По мнению президента, немаловажную роль в повышении рождаемости играет сохранение традиционных ценностей — на это должны быть направлены не менее 70% проектов в сфере культуры, финансируемых государством.

Также президент поручил выделить в 2025-2030 годах не менее 75 миллиардов рублей на софинансирование мероприятий стимулирования рождаемости.

Надо сказать, что беспокойство главы государства небезосновательно — согласно статистике, с января по март 2024 года в России родились 300,2 тысячи детей, что, по данным Росстата, аж на 3,5% меньше, чем в первом квартале 2023 года. А вот смертность подросла сразу на 4,4% и составила 479,9 тысячи человек.

Неутешительную статистику приводит и Голикова. Агентство ТАСС сообщает, что, по ее словам, число женщин продуктивного возраста в России в ближайшей перспективе будет снижаться, а прирастать начнет только после 2028 года. Вице-премьер вслед за Путиным указала на важность выработки мер поддержки семей для повышения рождаемости.

МАЛО КАПИТАЛА?

Однако чтобы поручение президента воплотилось в жизнь, нужно выполнить некоторые условия, в частности, увеличить маткапитал на второго и третьего ребенка до 1,5-2 млн рублей (сейчас максимальный размер — 833 тысячи рублей). Об этом в интервью НСН заявил независимый демограф Алексей Ракша.