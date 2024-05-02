В Госдуму внесли проект об использовании маткапитала с момента рождения ребенка

Материнский капитал при рождении третьего ребенка и последующих детей в прошлом году получили почти 600 тысяч российских семей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Как отметила Голикова, маткапитал — один из самых востребованных инструментов национального проекта «Демография». По словам зампреда правительства, материнский капитал в прошлом году получили 924 тысячи семей, в первом квартале 2024 года — 181,9 тысячи семей.

Ранее президент Владимир Путин предложил продлить программу маткапитала по меньшей мере до 2030 года, передает «Радиоточка НСН».

