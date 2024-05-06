В 2023 году маткапитал на жилье потратили 45,6% российских семей
Порядка 45,6% российских семей потратили материнский капитал на покупку жилья в 2023 году, пишут «Ведомости».
В первые годы осуществления господдержки посредством материнского капитала почти все его получатели расходовали средства на улучшение жилищных условий. Так, в 2011 году 97,4% российских семей направили маткапитал на жилье.
В материале газеты отмечается, что порядка 650 тысяч человек ежегодно тратят средства маткапитала на жилье.
Ранее фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о праве использования материнского капитала с момента рождения ребенка, не дожидаясь достижения трехлетнего возраста, отмечает «Радиоточка НСН».
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- В 2023 году маткапитал на жилье потратили 45,6% российских семей
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru