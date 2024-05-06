В 2023 году маткапитал на жилье потратили 45,6% российских семей

В первые годы осуществления господдержки посредством материнского капитала почти все его получатели расходовали средства на улучшение жилищных условий. Так, в 2011 году 97,4% российских семей направили маткапитал на жилье.

В материале газеты отмечается, что порядка 650 тысяч человек ежегодно тратят средства маткапитала на жилье.

Ранее фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о праве использования материнского капитала с момента рождения ребенка, не дожидаясь достижения трехлетнего возраста, отмечает «Радиоточка НСН».

