«Эмоций не вызывает»: Почему новые модели LADA не стали «народными» автомобилями

«Сегодня ни LADA Granta, ни LADA Vesta, несмотря на очень внушительные объемы продаж, нельзя назвать “народными”. Это достаточно обычные, далеко не самые прогрессивные автомобили, стоимость которых сильно завышена. А вот легендарную “Ниву”, которая продается до сих пор, смело можно назвать народным автомобилем. Это очень самобытная и конструктивно интересная машина, любимая практически во всех странах мира, в частности, она была очень популярной в Европе», — сказал Ломанов.

Рассказал собеседник НСН и о новинках «АвтоВАЗа», которые увидят свет в 2025 году: кроссовере C класса на базе LADA Vesta и LADA Iskra, которая придет на смену LADA Granta.

«Некие концепты Lada Iskra мы уже видели. Машину запустят, наверное, очень оперативно. Она сделана на тех же самых компонентах, что и предшественница, и я думаю, что “АвтоВАЗ” очень легко сможет реализовать этот продукт. Что касается кроссовера, то, видимо, это будет в очередной раз автомобиль “на цыпочках”, как и LADA Vesta SW Cross, которая вроде бы предназначена для езды в том числе и по бездорожью, но в арсенале ничего, кроме защиты колесных арок, у нее нет. У “АвтоВАЗа” нет своего полного привода. Полный привод есть для “Нивы”, но это внедорожный полный привод, использовать его на кроссовере невозможно, это не для него. Если это опять будет переднеприводный кроссовер, то давайте честно называть его очередным автомобилем “на цыпочках”. Формально он попадет в разряд кроссоверов, потому что многие европейские и китайские аналоги выпускаются просто приподнятыми с определенным конструктивом, чтобы можно было ездить по бездорожью, но никакой внедорожной или вседорожной функции, кроме большого дорожного просвета, у них нет. Если будем говорить о таком кроссовере, думаю, что “АвтоВАЗ” тоже сможет очень быстро наладить его производство», — добавил автоэксперт.

В заключение Ломанов объяснил, почему у нынешней продукции «АвтоВАЗа» не появляется народных прозвищ.

«Когда “АвтоВАЗ” выпускал машины под индексами (ВАЗ-2101, ВАЗ-2102 и так далее), народ давал прозвища. Что касается новых автомобилей, то им бессмысленно давать прозвища, потому что у них уже есть некое имя (LADA Kalina, LADA Vesta). Как только у автомобиля появляется имя, а не индекс, прозвища редко появляются, хотя в мировом опыте есть исключения (Mazda 3 — «матрешка»). Есть и еще одна причина, по которой мы, наверное, уже не увидим народного креатива: раньше автомобиль вызывал у владельца определенный набор эмоций, сегодня, к сожалению, очень многие автолюбители расценивают автомобиль как средство передвижения. Восхищения автомобилем уже нет, оно уходит куда-то на второй план», — подытожил он.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что производство автомобилей Lada в первом квартале текущего года увеличилось более чем на 70%.

