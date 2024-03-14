Средний срок владения автомобилем в РФ в 2023 году превысил 7 лет

В 2022 году этот показатель составлял 6,4 года. В массовом сегменте без учета Lada, а также в «премиуме» в 2021 и 2022 году срок владения снижался на фоне роста спроса на новые машины после пандемии.

Ранее сообщалось, что средние цены на новые легковые автомобили в России по итогам января – февраля 2024 года снизились на 1–3% в сравнении с концом прошлого года, передает «Радиоточка НСН».

