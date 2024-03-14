Средний срок владения автомобилем в РФ в 2023 году превысил 7 лет
Средний срок владения легковым автомобилем в России по итогам 2023 года составил 7,1 года, подсчитали эксперты аналитического агентства «Автостат».
При этом срок владения автомобилем может отличаться в зависимости от марки, например, у Lada он составляет 8,4 года, у других массовых брендов – 6,8 года, а у машин сегмента премиум – в среднем 5,5 года.
В 2022 году этот показатель составлял 6,4 года. В массовом сегменте без учета Lada, а также в «премиуме» в 2021 и 2022 году срок владения снижался на фоне роста спроса на новые машины после пандемии.
Ранее сообщалось, что средние цены на новые легковые автомобили в России по итогам января – февраля 2024 года снизились на 1–3% в сравнении с концом прошлого года, передает «Радиоточка НСН».
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