СМИ: Российский флаг станет обязательным для номерных знаков машин
Наличие флага России в правом нижнем углу автомобильных номерных знаков станет обязательным в стране, исключения составят красные номера машин дипломатического корпуса. Соответствующую поправку к стандарту 50577–2018 о государственных регистрационных знаках транспортных средств разработал Научный центр безопасности дорожного движения МВД, пишет «Коммерсантъ».
По данным издания, изменения обсуждают в техническом комитете №278 при Росстандарте «Безопасность дорожного движения».
Сейчас ГИБДД выдает россиянам номера с флагом при регистрации машин, при этом владельцы авто могут получить в ведомстве сочетание букв и цифр, а пластину номера напечатать в «специализированной организации». В них водители могут выбрать, получать номер с флагом или без.
Новую поправку к ГОСТу вносят по предложению депутата Госдумы Александра Хинштейна. Парламентарий предложил сделать триколор на знаке обязательным после обращения подписчика Telegram-канала, возмутившегося существующей лазейкой для «людей, которые ненавидят свое государство». ГИБДД обещало закончить работу над соответствующими поправками до конца года, сроки вступления в силу изменений пока неизвестны.
Как сообщил Хинштейн в беседе с «Коммерсантом», нововведения не будут иметь обратной силы. Эксперты считают непростым вопрос о наказании автомобилистов, которые получили номера без триколора до внесения поправок. Специалисты подчеркивают, что наличие или отсутствие флага не влияет на безопасность или читаемость номеров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru