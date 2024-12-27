РКН предложил критерии для блокировки ресурсов, пропагандирующих чайлдфри

Это будет, в частности, оправдание отказа от деторождения, информация о преимуществе отказа от деторождения ‎над рождением детей, формирование положительного отношения к бездетности и убеждение адресата ‎в необходимости отказа от рождения детей.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец поддержала закон о запрете пропаганды чайлдфри и отметила, что он «не обязывает рожать». Волынец обратила особое внимание на то, что этот закон не должен превратиться в «символ охоты на ведьм», передает «Радиоточка НСН».

