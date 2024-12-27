РКН предложил критерии для блокировки ресурсов, пропагандирующих чайлдфри

Роскомнадзор предложил критерии для оценки материалов на предмет наличия пропаганды чайлдфри. Соответствующий документ размещен на федеральном портале нормативных и правовых актов.

Перечисленные критерии в документе будут выступать основанием для блокировки интернет-ресурсов за распространение информации, запрещенной в РФ. В проекте приказа РКН предлагается добавить к уже установленным критериям оценки информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, смену пола и педофилию новые – они будут относиться к пропаганде чайлдфри.

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Это будет, в частности, оправдание отказа от деторождения, информация о преимуществе отказа от деторождения ‎над рождением детей, формирование положительного отношения к бездетности и убеждение адресата ‎в необходимости отказа от рождения детей.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец поддержала закон о запрете пропаганды чайлдфри и отметила, что он «не обязывает рожать». Волынец обратила особое внимание на то, что этот закон не должен превратиться в «символ охоты на ведьм», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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