РКН предложил критерии для блокировки ресурсов, пропагандирующих чайлдфри
Роскомнадзор предложил критерии для оценки материалов на предмет наличия пропаганды чайлдфри. Соответствующий документ размещен на федеральном портале нормативных и правовых актов.
Перечисленные критерии в документе будут выступать основанием для блокировки интернет-ресурсов за распространение информации, запрещенной в РФ. В проекте приказа РКН предлагается добавить к уже установленным критериям оценки информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, смену пола и педофилию новые – они будут относиться к пропаганде чайлдфри.
Это будет, в частности, оправдание отказа от деторождения, информация о преимуществе отказа от деторождения над рождением детей, формирование положительного отношения к бездетности и убеждение адресата в необходимости отказа от рождения детей.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец поддержала закон о запрете пропаганды чайлдфри и отметила, что он «не обязывает рожать». Волынец обратила особое внимание на то, что этот закон не должен превратиться в «символ охоты на ведьм», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru