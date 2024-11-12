Волынец заявила, что закон о запрете пропаганды чайлдфри никого не обязывает рожать

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец поддержала в разговоре с RT принятие Государственной Думой законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри и отметила, что он «не обязывает рожать».

«И особенно данная пропаганда зловредна в отношении детей и молодежи, потому что именно они являются мишенью наших противников», - сказала омбудсмен.

Информация о монашестве не будет считаться пропагандой чайлдфри

Волынец обратила особое внимание на то, что этот закон не должен превратиться в «символ охоты на ведьм». Кроме того, она подчеркнула, что самой лучшей пропагандой семейного образа жизни и рождения детей является усиление господдержки семьи с детьми.

«Этот закон не обязывает никого рожать. Он исключительно запрещает пропаганду добровольного отказа от рождения детей», - добавила омбудсмен.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что чайлдфри является осознанным политическим движением с определенными политическими задачами и целями. По его словам, законопроект о запрете пропаганды чайлдфри направлен против тех, кто считает бездетность ценностью, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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