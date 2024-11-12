Волынец заявила, что закон о запрете пропаганды чайлдфри никого не обязывает рожать
Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец поддержала в разговоре с RT принятие Государственной Думой законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри и отметила, что он «не обязывает рожать».
«И особенно данная пропаганда зловредна в отношении детей и молодежи, потому что именно они являются мишенью наших противников», - сказала омбудсмен.
Волынец обратила особое внимание на то, что этот закон не должен превратиться в «символ охоты на ведьм». Кроме того, она подчеркнула, что самой лучшей пропагандой семейного образа жизни и рождения детей является усиление господдержки семьи с детьми.
«Этот закон не обязывает никого рожать. Он исключительно запрещает пропаганду добровольного отказа от рождения детей», - добавила омбудсмен.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что чайлдфри является осознанным политическим движением с определенными политическими задачами и целями. По его словам, законопроект о запрете пропаганды чайлдфри направлен против тех, кто считает бездетность ценностью, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Маск поддержал идею аудита помощи Украине после завершения конфликта
- СМИ: Том Круз нашел преемника для серии «Миссия невыполнима»
- Росфинмониторинг предупредил о случаях мошенничества от имени ведомства
- Из президентской гонки в Белоруссии вышла Ольга Чемоданова
- Новый альбом The Cure возглавил шесть чартов Billboard
- Волынец заявила, что закон о запрете пропаганды чайлдфри никого не обязывает рожать
- В московском метро нашли кошку в переноске, владельца разыскивают
- Закупки импортной техники в Россию сократились почти на треть
- В Курской области завели дело на гражданина Литвы за осквернение мемориала
- Сборы фильма «Огниво» превысили миллиард рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru