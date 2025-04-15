Роскомнадзор оштрафовал российский банк за использование WhatsApp

По информации ведомства, сотрудник банка с корпоративного номера отправил сообщение в мессенджере WhatsApp должнику. За это предусмотрена административная ответственность и штраф в размере 200 тысяч рублей. Зафиксировать нарушение помогла бдительная жительница Москвы, которая обратилась в службу напрямую.

С 1 марта 2023 года в России ввели запрет на использования иностранных мессенджеров для финансовых и государственных организаций при оказании услуг населению.

Ранее Роскомнадзор объявил, что проведет проведет проверки сервисов и операторов связи на использование иностранной серверной инфраструктуры, напоминает НСН.

