Роскомнадзор оштрафовал российский банк за использование WhatsApp

Неназванный российский банк получил штраф в 200 тысяч рублей за то, что пересылал персональные данные клиентов в WhatsApp (принадлежит компании Metа, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена), сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

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По информации ведомства, сотрудник банка с корпоративного номера отправил сообщение в мессенджере WhatsApp должнику. За это предусмотрена административная ответственность и штраф в размере 200 тысяч рублей. Зафиксировать нарушение помогла бдительная жительница Москвы, которая обратилась в службу напрямую.

С 1 марта 2023 года в России ввели запрет на использования иностранных мессенджеров для финансовых и государственных организаций при оказании услуг населению.

Ранее Роскомнадзор объявил, что проведет проведет проверки сервисов и операторов связи на использование иностранной серверной инфраструктуры, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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