РКН: Мошенники звонят россиянам под видом сотрудников ведомства и требуют СНИЛС

Мошенники звонят россиянам от лица сотрудников Роскомнадзора и требуют номер СНИЛС для разблокировки якобы взломанного личного кабинета на портале госуслуг. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в Роскомнадзоре, справочно-информационный центр получает множество сообщений о подозрительных звонках от неизвестных.

«Мошенники представляются сотрудниками Роскомнадзора и сообщают гражданам, что их личный кабинет на портале "Госуслуг" взломали. Для разблокировки требуется номер СНИЛС», - указали в федеральной службе.

Звонки поступают гражданам через мессенджер с номеров, не принадлежащих сотрудникам Роскомнадзора. Ведомство напомнило, что госорганы не звонят россиянам через такие программы и не требуют персональные данные.

Ранее МВД предупредило, что злоумышленники выманивают информацию и пытаются похитить деньги пенсионеров под предлогом перерасчета трудового стажа, сообщает РЕН ТВ.

