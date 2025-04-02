РКН: Мошенники звонят россиянам под видом сотрудников ведомства и требуют СНИЛС
Мошенники звонят россиянам от лица сотрудников Роскомнадзора и требуют номер СНИЛС для разблокировки якобы взломанного личного кабинета на портале госуслуг. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Как отметили в Роскомнадзоре, справочно-информационный центр получает множество сообщений о подозрительных звонках от неизвестных.
«Мошенники представляются сотрудниками Роскомнадзора и сообщают гражданам, что их личный кабинет на портале "Госуслуг" взломали. Для разблокировки требуется номер СНИЛС», - указали в федеральной службе.
Звонки поступают гражданам через мессенджер с номеров, не принадлежащих сотрудникам Роскомнадзора. Ведомство напомнило, что госорганы не звонят россиянам через такие программы и не требуют персональные данные.
Ранее МВД предупредило, что злоумышленники выманивают информацию и пытаются похитить деньги пенсионеров под предлогом перерасчета трудового стажа, сообщает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru