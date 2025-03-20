РКН проверит операторов связи на использование иностранной инфраструктуры

В РКН отметили, что исследования необходимы для выработки мер по повышению устойчивости и безопасности работы сервисов в рамках обеспечения сетевого суверенитета.

Ранее операторы «МегаФон» и Yota с 28 февраля отменили роуминг в Крыму и Севастополе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

