РКН проверит операторов связи на использование иностранной инфраструктуры
Роскомнадзор (РКН) в ближайший месяц проведет проверки сервисов и операторов связи на использование иностранной серверной инфраструктуры, сообщили РИА Новости.
Ведомство уточнило, что этим займется ЦМУ ССОП (Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора), который организует плановые проверки в ближайший месяц.
В РКН отметили, что исследования необходимы для выработки мер по повышению устойчивости и безопасности работы сервисов в рамках обеспечения сетевого суверенитета.
Ранее операторы «МегаФон» и Yota с 28 февраля отменили роуминг в Крыму и Севастополе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru