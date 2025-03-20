РКН проверит операторов связи на использование иностранной инфраструктуры

Роскомнадзор (РКН) в ближайший месяц проведет проверки сервисов и операторов связи на использование иностранной серверной инфраструктуры, сообщили РИА Новости.

Ведомство уточнило, что этим займется ЦМУ ССОП (Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора), который организует плановые проверки в ближайший месяц.

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В РКН отметили, что исследования необходимы для выработки мер по повышению устойчивости и безопасности работы сервисов в рамках обеспечения сетевого суверенитета.

Ранее операторы «МегаФон» и Yota с 28 февраля отменили роуминг в Крыму и Севастополе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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