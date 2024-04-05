«Красный Крест» собрал для семей погибших в «Крокусе» более 1,5 млрд рублей
Российский Красный Крест (РКК) объявил, что в ночь с 5 на 6 апреля сбор средств для оказания помощи пострадавшим, семьям погибших и пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» будет закрыт.
В пресс-службе организации напомнили, что пожертвования начали собирать 23 марта. в настоящее время удалось собрать 1 568 808 485 рублей, из которых более 844 млн перевели физические лица (755 039 человек), и более 724 млн - крупный бизнес и индивидуальные предприниматели.
«Мы благодарны каждому, кто присоединился к нашему сбору... Ваша щедрость и поддержка помогли нам за две недели собрать более 1,5 млрд рублей... Это рекордная сумма, показывающая объединение всего общества», – заявил председатель РКК Павел Савчук.
В обществе указали, что материальная помощь в размере от 300 тысяч до 600 тысяч рублей, по решению Специальной комиссии, уже была выделена 65 семьям.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в больницах столицы остаются 37 человек, пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле», трое из них - в тяжёлом состоянии, сообщает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru