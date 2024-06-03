«Дымное лето»: Названы регионы, которые находятся в зоне риска торфяных пожаров
Все силы брошены на то, чтобы как можно раньше обнаружить и потушить торфяные пожары, заявил НСН Григорий Куксин.
Ярославская, Тверская, Владимирская, Рязанская, Ивановская, Смоленская области находятся в зоне риска из-за возможных пожаров, так как в этих регионах много осушенных торфяников, рассказал НСН учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.
Глава Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников заявил «Известиям», что весенний пик сезона лесных пожаров уже пройден. Удалось не допустить перехода огня в населенные пункты, но летний сезон из-за жаркой погоды прогнозируется сложным в более чем 20 регионах. Куксин подчеркнул, что природные пожары начинаются из-за людей.
«Угроза возникновения торфяных пожаров в Центральной России есть. Московская область снизила риски возникновения таких пожаров после ситуации 2010 года, но не везде. Уже сейчас мы слышим, что такие пожары возникают, их тушат. Здесь очень много зависит от людей, ведь торфяные пожары не возникают просто так. Это значит, что люди либо развели костер на торфяной почве, либо не потушили костер после себя. Также многое зависит от того, как мы на это реагируем: насколько вовремя мы это замечаем, позвоним или не позвоним по телефону 112 или в лесную охрану. Сейчас в Центральном регионе (Ярославская, Тверская, Владимирская, Рязанская, Ивановская, Смоленская области) очень много осушенных торфяников. В прошлом году с такой проблемой столкнулась Свердловская область. Сейчас все силы брошены на то, чтобы заранее обнаруживать такие пожары. Мы почти каждый день выезжаем на такие вызовы. Если мы справимся все вместе, то у нас будет теплое лето, отдых, грибы и ягоды, а если нет, то у нас будет дымное лето. Все в наших руках. Следующий пик пожаров приходится на конец июля – начало августа. Тогда уже будут лесные, таежные пожары. Сейчас мы находимся в пожарном минимуме. Тревожная ситуация из-за того, что климат меняется – во многих регионах наблюдаются необычные почвенные засухи, жара. Даже сейчас мы сталкиваемся с нетипичными пожарами. Например, торфяные пожары возникают в тех регионах, которые обычно в это время не горят», - сказал собеседник НСН.
По его словам, в этом году весенний пожарный сезон прошел спокойно.
«У природных пожаров всегда есть несколько факторов. У нас есть погода, но она никогда не становится причиной пожаров в весенний период. В этом году весна была более благоприятна для пожарных. Мы видели, что больше проблем было с паводками, погода была в принципе дождливая. В законодательство наконец-то попали ландшафтные пожары, в том числе торфяные, им стали больше внимания уделять, появились понятия «уровни реагирования на ландшафтные пожары». Раньше такие пожары никто не замечал, они могли догореть до населенного пункта, до лесного массива, только потом включались какие-либо службы. Сейчас такие пожары полностью переданы на уровни субъектов РФ, очень быстро формируется законодательная база, практика применения (какими силами на эти пожары лучше выезжать и так далее). В общем, ситуация меняется в лучшую сторону, но тут сложно сказать, что повлияло в этом году больше – дождливая погода или административные изменения. Однако мы видим, что весенний пожарный сезон прошел спокойно. В этом году также появилось понятие противопожарной пропаганды, в рамках которого населения обучают мерам борьбы с природными пожарами», - заключил Куксин.
Ранее в МЧС предложили ввести штрафы за неверное проектирование автоматических систем пожаротушения. По соответствующему законопроекту, их сумма может составить от 600 до 800 тысяч рублей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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