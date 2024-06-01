В Ростовской области локализовали пожар в лесничестве на площади 169 гектаров
Пожар в Тарасовском лесничестве в Ростовской области локализовали на площади 169 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Возгорание в лесничестве произошло накануне вечером. Предположительно, причиной пожара стал удар молнии. Огонь распространился на площади 63 гектара.
«Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений и всех привлеченных сил и средств пожар... удалось локализовать на площади 169 гектаров», — подчеркнули в МЧС, добавив, что населенным пунктам ничего не угрожает.
В ликвидации возгорания задействованы свыше 200 человек и 70 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru