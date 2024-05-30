В Чите из-за лесных пожаров возникли задымление и запах гари

В настоящее время в Читинском районе действуют сразу три очага возгорания. Площади, пройденные огнем - 1 га, 3 га и 30 га соответственно. В тушении задействованы 74 человек и 19 единиц техники.

В Чите из-за природных пожаров значительно ухудшилась и видимость.

Ранее в Улан-Удэ ввели режим ЧС из-за лесного пожара рядом с городом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

