В Чите из-за лесных пожаров возникли задымление и запах гари
30 мая 202412:57
Запах дыма и гари появился в Чите из-за лесных пожаров, сообщает ТАСС.
В настоящее время в Читинском районе действуют сразу три очага возгорания. Площади, пройденные огнем - 1 га, 3 га и 30 га соответственно. В тушении задействованы 74 человек и 19 единиц техники.
В Чите из-за природных пожаров значительно ухудшилась и видимость.
Ранее в Улан-Удэ ввели режим ЧС из-за лесного пожара рядом с городом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru