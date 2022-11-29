Риелторы прогнозируют обвал цен на рынке недвижимости

Стоимость недвижимости на первичном и вторичном рынках упадет на 20–30 процентов. Это произойдёт в случае, если в России отменят программы льготного ипотечного кредитования и не появятся новые проекты. Об этом предупредил ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

Он отметил, что на первичном рынке недвижимости наблюдается неоднозначная ситуация и дальнейшая судьба стоимости квадратного метра будет зависеть решения правительства РФ по льготной ипотеке.

«С одной стороны, Минфин говорит о том, что льготную программу непременно закроют и продлевать ее в 2023 году не собираются. Но Минстрой активно поддерживает идею сохранить госпрограмму и в будущем году. В случае закрытия федерального проекта на первичном рынке жилья наступит кризис, что приведет к падению продаж на 20–30 процентов», - пояснил брокер в интервью «Вечерней Москве».