Риелторы прогнозируют обвал цен на рынке недвижимости
Стоимость недвижимости на первичном и вторичном рынках упадет на 20–30 процентов. Это произойдёт в случае, если в России отменят программы льготного ипотечного кредитования и не появятся новые проекты. Об этом предупредил ипотечный брокер Дмитрий Ракута.
Он отметил, что на первичном рынке недвижимости наблюдается неоднозначная ситуация и дальнейшая судьба стоимости квадратного метра будет зависеть решения правительства РФ по льготной ипотеке.
«С одной стороны, Минфин говорит о том, что льготную программу непременно закроют и продлевать ее в 2023 году не собираются. Но Минстрой активно поддерживает идею сохранить госпрограмму и в будущем году. В случае закрытия федерального проекта на первичном рынке жилья наступит кризис, что приведет к падению продаж на 20–30 процентов», - пояснил брокер в интервью «Вечерней Москве».
Если государственные программы поддержки заморозят, застройщики будут вынуждены снизить цены на новое жильё до предельно допустимых значений и при этом замедлить темпы строительства текущих объектов. При таком варианте развития событий, до начала запуска новых проектов, ввиду отсутствия спроса, дело может вообще не дойти, полагает Ракута.
Он также обрисовал ситуацию на вторичном рынке, который тоже переживает не самые легкие времена. Эксперт отметил, что по итогам года уже «просевшая вторичка» может уйти в минус и сохранить эту тенденцию в начале следующего года.
«С одной стороны, сейчас очень выгодно покупать квартиру, потому что цены на недвижимость невысокие. Но для экономики в целом это не самый оптимистичный сценарий, так как ставки на ипотеку для данного сегмента остались достаточно высокими, как и ежемесячный платеж», - пояснил брокер.
Согласно данным аналитиков рынка, по итогам октября квадратный метр в новостройках комфорт-класса в некоторых районах «старой» Москвы относительно сентября просел от 3 до почти 7 процентов.
Ранее вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН заявил, что низкая платежеспособность населения, относительно высокие ставки по ипотечным кредитам и сильно завышенная стоимость квартир в период пандемии привели к значительному снижению цен на квадратные метры.
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