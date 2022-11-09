«До осени 2023»: Цены на квартиры в Москве снизятся минимум на 15%
Вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев заявил НСН, что из-за низкого спроса снижаются даже цены на новостройки.
Низкая платежеспособность населения, относительно высокие ставки по ипотечным кредитам и сильно завышенная стоимость квартир в период пандемии привели к значительному снижению цен на квадратные метры, заявил вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН.
В течение года-двух цены на московские новостройки могут снизиться примерно на 30% и вернуться к уровню начала 2020 года. Похожее развитие событий ждет и вторичный рынок, говорится в прогнозе специалистов аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU». Апрелев назвал три основных фактора, которые влияют на снижение цен.
«Снижение спроса происходит, потому что платежеспособность населения снижается из-за падения доходов, ставки по ипотечным кредитам выросли по сравнению с периодом прошлого года. При этом за пандемию цены выросли на 35%. Цены начали снижаться с мая этого года, они ежемесячно снижаются на 1-1,5%. По прогнозам аналитиков, как минимум спрос будет снижаться до осени следующего года», - отметил он.
При этом, по его словам, корректировка цен составит минимум 15%, а до осени следующего года стоимость квартир продолжит снижаться на 1% ежемесячно.
«Если вернуться к 2014 году, когда в отношении России впервые были обозначены различные ограничения и санкции, у нас коррекция составила 15% за полтора года. Сейчас санкции более существенные, мы думаем, что как минимум такая же будет тенденция – не меньше, чем на 15%, рынок откорректируется. На текущий момент он уже откорректировался на 5-7%», - объяснил собеседник НСН.
Апрелев подтвердил снижение цен и на новостройки, но отметил, что в этом сегменте прогнозировать конкретные изменения сложнее, так как компании устанавливают цены на свое усмотрение.
«Цены на новостройки тоже снижаются, посмотрите аналитику ЦИАНа – увеличился объем предложения, ввод в эксплуатацию, при этом цены на новостройки не снижались, их держали, но сейчас идет коррекция. Первичный рынок – это вообще не рынок, компании исходят из своих собственных ожиданий, понять наверняка, насколько они готовы корректировать цены, нельзя. Если смотреть на объявления, они декларируют снижение на 15-30%, но это реклама, это сложно оценить, это самый закрытый рынок», - рассказал он.
Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила НСН, что инициатива депутатов Госдумы по увеличению размера налогового вычета при покупке жилья поможет держать рынок недвижимости на плаву.
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