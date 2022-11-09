«До осени 2023»: Цены на квартиры в Москве снизятся минимум на 15%

Низкая платежеспособность населения, относительно высокие ставки по ипотечным кредитам и сильно завышенная стоимость квартир в период пандемии привели к значительному снижению цен на квадратные метры, заявил вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН.

В течение года-двух цены на московские новостройки могут снизиться примерно на 30% и вернуться к уровню начала 2020 года. Похожее развитие событий ждет и вторичный рынок, говорится в прогнозе специалистов аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU». Апрелев назвал три основных фактора, которые влияют на снижение цен.

«Снижение спроса происходит, потому что платежеспособность населения снижается из-за падения доходов, ставки по ипотечным кредитам выросли по сравнению с периодом прошлого года. При этом за пандемию цены выросли на 35%. Цены начали снижаться с мая этого года, они ежемесячно снижаются на 1-1,5%. По прогнозам аналитиков, как минимум спрос будет снижаться до осени следующего года», - отметил он.

При этом, по его словам, корректировка цен составит минимум 15%, а до осени следующего года стоимость квартир продолжит снижаться на 1% ежемесячно.