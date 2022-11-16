Риелтор посоветовал застройщикам снижать цены

Член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков заявил, что отмена льготной ипотеки под 7% на первичном рынке направлена против застройщиков, сообщает NEWS.ru.

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По его мнению, они пользовались этой мерой только в свою пользу, и вместо снижения цен увеличивали стоимость жилья первичном рынке, в итоге клиенты вынуждены были переплачивать.

Эксперт считает, что ставка по ипотеке должна быть одинаковой, как на первичное, так и вторичное жильё, а в целом такая поддержка должна быть адресной.

Он отметил, что продление льготной ипотеки имело бы смысл при включении в программу жилья на вторичном рынке.

«Если Минфин распространит 7% и на вторичку, то можно программу продлить, если нет — лучше отменить, пусть застройщик снижает цену», — резюмировал Барсуков.

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что выдача льготной ипотеки под 7% на жильё в новостройках закончится 31 декабря, министерство не видит необходимости в новых мерах господдержки первичного рынка, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЦеныЖильеИпотекаЛьготы
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