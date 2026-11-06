«Само по себе использование материнского капитала не запрещает продажу квартиры, однако такая сделка требует более тщательной подготовки, чем стандартная купля-продажа. Главная особенность заключается в том, что государственная поддержка предоставляется на улучшение жилищных условий семьи, поэтому при распоряжении недвижимостью необходимо учитывать права детей. Если родители заранее не выполнили обязательства по выделению долей или не согласовали условия будущей сделки, это может усложнить продажу», – отметила она.

Также она раскрыла, как доли рассчитываются на практике.

«При определении долей учитывается, какая часть стоимости квартиры была оплачена материнским капиталом. Эту часть распределяют поровну между всеми членами семьи, имеющими право на долю: родителями и детьми. Оставшаяся часть недвижимости, приобретенная за счет собственных или кредитных средств, распределяется с учетом режима собственности супругов и других обстоятельств сделки. Например, если квартира стоит 6 млн руб., а на ее покупку направили 728 921,90 руб. материнского капитала, на средства господдержки приходится около 12,15% стоимости жилья. Если в семье четыре человека – двое родителей и двое детей – каждому полагается по 3,04% квартиры в счет маткапитала. Оставшаяся часть распределяется с учетом режима собственности супругов и других применимых правовых норм», – пояснила она.

При этом особенное внимание должно уделяться детям до 18 лет.

«Одним из ключевых этапов становится получение разрешения органов опеки и попечительства, если в квартире есть доли несовершеннолетних. При рассмотрении заявления оценивается, не ухудшатся ли имущественные и жилищные условия детей после сделки. Формально более просторное жилье не всегда означает улучшение положения ребенка: значение имеют конкретные обстоятельства сделки. Поэтому подбирать альтернативную квартиру и обращаться за разрешением на продажу лучше до того, как стороны окончательно договорятся о сроках расчетов. Дополнительные сложности возможны, если квартира еще находится в залоге у банка: продавцу нужно заранее согласовать с кредитной организацией порядок погашения ипотеки, снятия обременения и проведения расчётов», - заключила она.

С 1 февраля 2027 года произойдет индексация материнского капитала, напоминает «Радиоточка НСН». По данным депутата Госдумы Светланы Бессараб, выплата на первого ребёнка составит 778,5 тыс. рублей, доплата при рождении второго - 250,3 тыс. рублей, а семьи, не получавшие маткапитал на первенца, при рождении второго ребенка получат больше миллиона рублей.

