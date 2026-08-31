Эксперт рассказала, кому будет сложно получить ипотеку в 2027 году
В 2027 году сложнее всего будет получить ипотеку заемщикам с неофициальным доходом, действующими кредитами, картами и рассрочками. Дополнительным фактором риска станет небольшой первоначальный взнос, рассказала «Газете.Ru» исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Регина Дыдалина.
По словам эксперта, банки все внимательнее проверяют доходы клиентов. Если в 2023 году до 60% заявок без подтверждающих документов одобряли без дополнительных условий, то сейчас в 95% таких случаев кредиторы требуют справки. Ключевыми показателями остаются долговая нагрузка и соотношение суммы кредита со стоимостью залога.
К отказу также могут привести действующая просрочка, недавнее банкротство, финансовые долги в исполнительном производстве и большое количество заявок, одновременно направленных в разные банки. Дыдалина предупредила, что даже неиспользуемые кредитные карты и рассрочки учитываются при оценке долговой нагрузки заемщика.
Перед подачей заявки эксперт советует закрыть кредиты минимум за две недели, снизить лимиты по картам и проверить кредитную историю. После отказа повторно обратиться в банк обычно можно через полтора-два месяца, усилив заявку увеличенным первоначальным взносом или привлечением созаемщика.
Основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в пресс-центре НСН ранее рассказал, в каких случаях выгодно брать ипотеку.
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