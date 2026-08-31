Эксперт рассказала, кому будет сложно получить ипотеку в 2027 году

В 2027 году сложнее всего будет получить ипотеку заемщикам с неофициальным доходом, действующими кредитами, картами и рассрочками. Дополнительным фактором риска станет небольшой первоначальный взнос, рассказала «Газете.Ru» исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Регина Дыдалина.

По словам эксперта, банки все внимательнее проверяют доходы клиентов. Если в 2023 году до 60% заявок без подтверждающих документов одобряли без дополнительных условий, то сейчас в 95% таких случаев кредиторы требуют справки. Ключевыми показателями остаются долговая нагрузка и соотношение суммы кредита со стоимостью залога.