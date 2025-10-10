Риелторы опровергли падение цен на аренду жилья в Москве
Самое дешевое съемное жилье в Москве находится на востоке города, самые дорогие квартиры — на юго-западе и западе столицы, сказал НСН Константин Барсуков.
Заявления о снижении цен на аренду квартир в Москве не соответствуют действительности, особенно на фоне резкого роста в первом полугодии 2025 года. Об этом НСН заявил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.
Аренда квартир в Москве за год подешевела на 21%, сообщило издание РБК со ссылкой на исследование сервиса «Авито Недвижимость». Единственным районом с высоким потенциальным спросом, где ставки найма выросли, прибавив за год 3%, оказалось Выхино-Жулебино. Барсуков опроверг выводы аналитиков.
«Снижения цен на аренду квартир в этом году не было, странно говорить о том, что аренда квартир стала дешевле. С января по июнь был рост стоимости аренды, а говорить о резком падении, учитывая, что август — уровень резкого роста, странно. По крайней мере, падения нет точно», — сказал Барсуков.
По словам собеседника НСН, самые дешевые съемные квартиры находятся на востоке Москвы, а вот запад столицы традиционно славится высокими ценами на аренду жилья.
«Все зависит от насыщения района. Самые дешевые и в продаже, и в аренде — восточные районы Москвы. Далее цена начинает потихоньку расти по часовой стрелке. Самые дорогие районы находятся на юго-западе и западе столицы, потом цена начинает постепенно уменьшаться. Понятно, что в Зеленограде и Новой Москве цены ниже, чем в пределах МКАД, за счет плохой транспортной доступности, но если дома рядом с метро, то это тоже недешевое жилье. Способов сэкономить на аренде жилья нет — только снять квартиру в дешевом районе», — подытожил он.
Ранее бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский пообещал стабилизацию рынка аренды жилья в ноябре 2025 года.
