«Снижения цен на аренду квартир в этом году не было, странно говорить о том, что аренда квартир стала дешевле. С января по июнь был рост стоимости аренды, а говорить о резком падении, учитывая, что август — уровень резкого роста, странно. По крайней мере, падения нет точно», — сказал Барсуков.

По словам собеседника НСН, самые дешевые съемные квартиры находятся на востоке Москвы, а вот запад столицы традиционно славится высокими ценами на аренду жилья.

«Все зависит от насыщения района. Самые дешевые и в продаже, и в аренде — восточные районы Москвы. Далее цена начинает потихоньку расти по часовой стрелке. Самые дорогие районы находятся на юго-западе и западе столицы, потом цена начинает постепенно уменьшаться. Понятно, что в Зеленограде и Новой Москве цены ниже, чем в пределах МКАД, за счет плохой транспортной доступности, но если дома рядом с метро, то это тоже недешевое жилье. Способов сэкономить на аренде жилья нет — только снять квартиру в дешевом районе», — подытожил он.

Ранее бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский пообещал стабилизацию рынка аренды жилья в ноябре 2025 года.

