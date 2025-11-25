Из мирного плана Трампа по Украине пропал пункты о нормализации отношений РФ и США
Доработанный проект мирного плана президента США Дональда Трампа для Украины претерпел значительные изменения, сообщает The Washington Post.
Из первоначального документа, сократившегося с 28 до 19 пунктов, были удалены положения, касающиеся американо-российских отношений, не имеющих прямого отношения к урегулированию конфликта.
Киеву также удалось добиться пересмотра формулировок о членстве в НАТО. Новая редакция предполагает, что этот вопрос должен решаться исключительно в рамках процедур самого Альянса, где для вступления требуется консенсус всех членов.
При этом, по данным Politico, обсуждение наиболее чувствительных территориальных вопросов президент Украины Владимир Зеленский намерен вести напрямую с Трампом в ходе предстоящих контактов.
Ранее стало известно, что положения, изъятые из первоначальной версии плана США по Украине, будут зафиксированы в отдельных документах и вынесены на обсуждение в ходе дальнейших дипломатических контактов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
