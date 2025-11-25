Большинство таксопарков не планируют обновлять автомобили из-за закона о локализации

Опрос Национального совета такси показал, что 66% перевозчиков не планируют этого делать в 2026 году, ссылаясь на экономические трудности и неадекватную стоимость отечественных автомобилей. Ситуация близка к критической: 30% операторов всерьез думают о закрытии бизнеса, а 40% не строят планов из-за неопределенности со списком разрешенных машин. Проблема усугубляется тем, что у 72% перевозчиков более половины парка не соответствует новым требованиям.

Финансовая нагрузка оказалась неподъемной для многих. 67% компаний на обновление потребуется до 50 млн рублей, которые в условиях растущих цен и ставок по лизингу неоткуда взять. Исполнительный директор НСТ Наталия Лозинская призвала власти пойти на уступки: расширить список разрешенных моделей и ввести 25%-ную квоту для самозанятых водителей, чтобы избежать коллапса на рынке такси.

Ранее в Госдуме предупредили о росте цен на такси из-за жестких требований по локализации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

