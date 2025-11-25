Большинство таксопарков не планируют обновлять автомобили из-за закона о локализации
Каждый третий таксопарк в России может уйти с рынка из-за нового закона о локализации, сообщает Forbes.
Опрос Национального совета такси показал, что 66% перевозчиков не планируют этого делать в 2026 году, ссылаясь на экономические трудности и неадекватную стоимость отечественных автомобилей. Ситуация близка к критической: 30% операторов всерьез думают о закрытии бизнеса, а 40% не строят планов из-за неопределенности со списком разрешенных машин. Проблема усугубляется тем, что у 72% перевозчиков более половины парка не соответствует новым требованиям.
Финансовая нагрузка оказалась неподъемной для многих. 67% компаний на обновление потребуется до 50 млн рублей, которые в условиях растущих цен и ставок по лизингу неоткуда взять. Исполнительный директор НСТ Наталия Лозинская призвала власти пойти на уступки: расширить список разрешенных моделей и ввести 25%-ную квоту для самозанятых водителей, чтобы избежать коллапса на рынке такси.
Ранее в Госдуме предупредили о росте цен на такси из-за жестких требований по локализации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Из мирного плана Трампа по Украине пропал пункты о нормализации отношений РФ и США
- Большинство таксопарков не планируют обновлять автомобили из-за закона о локализации
- СМИ: В Ленинской библиотеке создали спецхранилище «русофобских книг»
- СМИ: Один человек пострадал после падения обломков БПЛА на дом в Новороссийске
- СМИ: Разрешено арестовать экс-судью, организовавшего освобождение члена ОПГ
- СМИ: Вычеркнутые из плана США пункты будут прописаны в других документах
- «Сбербанк» предложил массово завозить рабочих из Индии, чтобы закрыть дефицит кадров
- Суд в США отклонил обвинения против экс-главы ФБР Джеймса Коми
- Югра увеличила единовременную выплату контрактникам до 4,1 миллионов рублей
- Безруков подал в суд из-за продажи масок с его изображением
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru