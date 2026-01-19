Риелтор усомнилась в молодежном тренде на переезд в Воркуту

По ее словам, для переезда на север у людей должны быть свои личные причины.

«Я думаю, что если кто-то и переезжает, то это может быть связано с тем, что их родители выросли на севере, и у них есть какие-то воспоминания, что-то, что связывает человека с этими местами», — добавила Радченко.

Ранее председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов сказал НСН, что существующая система реализации финансов приведет к тому, что россияне будут массово переезжать в Москву, Краснодарский край, Санкт-Петербург и зарубежные мегаполисы.

