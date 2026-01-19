Риелтор усомнилась в молодежном тренде на переезд в Воркуту

На российском Севере все довольно печально с точки зрения инфраструктуры, сказала НСН Ирина Радченко.

Российский Север прекрасен с точки зрения природы, однако сильно уступает городам-миллионникам по сервису и инфраструктуре, сказала НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Молодежь со всей России скупает квартиры в Заполярье, передает Telegram-канал Baza. Стоимость недвижимости начинается от 100 тысяч рублей. По данным СМИ, самыми популярными городами в Заполярье для покупки жилья среди зумеров стали Воркута, Мурманск и Новый Уренгой. Все из-за низких цен (от трех тысяч рублей за квадратный метр), больших площадей квартир и возможности работать из своего жилья дистанционно. Радченко усомнилась в распространенности такого тренда.

«Если честно, я не вижу ни одного фактора в пользу покупки, кроме дешевизны. Однако оно дешевое как раз потому, что оно там никому не нужное. Может быть, кто-то из риелторов решил хайпануть… Я была на нашем Дальнем Севере. Камчатка, Курилы, Сахалин, Алтай, Байкал — потрясающие места с точки зрения природы. Однако с точки зрения обеспеченности инфраструктурой — это очень печально. Очень больно смотреть на то, насколько у нас все-таки такие места запущены. Местные власти пытаются что-то делать, но во многих местах люди отапливают углем и дровами четырех-пятиэтажные дома», — сказала собеседница НСН.
По ее словам, для переезда на север у людей должны быть свои личные причины.

«Я думаю, что если кто-то и переезжает, то это может быть связано с тем, что их родители выросли на севере, и у них есть какие-то воспоминания, что-то, что связывает человека с этими местами», — добавила Радченко.

Ранее председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов сказал НСН, что существующая система реализации финансов приведет к тому, что россияне будут массово переезжать в Москву, Краснодарский край, Санкт-Петербург и зарубежные мегаполисы.

