Риелтор усомнилась в молодежном тренде на переезд в Воркуту
На российском Севере все довольно печально с точки зрения инфраструктуры, сказала НСН Ирина Радченко.
Российский Север прекрасен с точки зрения природы, однако сильно уступает городам-миллионникам по сервису и инфраструктуре, сказала НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Молодежь со всей России скупает квартиры в Заполярье, передает Telegram-канал Baza. Стоимость недвижимости начинается от 100 тысяч рублей. По данным СМИ, самыми популярными городами в Заполярье для покупки жилья среди зумеров стали Воркута, Мурманск и Новый Уренгой. Все из-за низких цен (от трех тысяч рублей за квадратный метр), больших площадей квартир и возможности работать из своего жилья дистанционно. Радченко усомнилась в распространенности такого тренда.
«Если честно, я не вижу ни одного фактора в пользу покупки, кроме дешевизны. Однако оно дешевое как раз потому, что оно там никому не нужное. Может быть, кто-то из риелторов решил хайпануть… Я была на нашем Дальнем Севере. Камчатка, Курилы, Сахалин, Алтай, Байкал — потрясающие места с точки зрения природы. Однако с точки зрения обеспеченности инфраструктурой — это очень печально. Очень больно смотреть на то, насколько у нас все-таки такие места запущены. Местные власти пытаются что-то делать, но во многих местах люди отапливают углем и дровами четырех-пятиэтажные дома», — сказала собеседница НСН.
По ее словам, для переезда на север у людей должны быть свои личные причины.
«Я думаю, что если кто-то и переезжает, то это может быть связано с тем, что их родители выросли на севере, и у них есть какие-то воспоминания, что-то, что связывает человека с этими местами», — добавила Радченко.
Ранее председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов сказал НСН, что существующая система реализации финансов приведет к тому, что россияне будут массово переезжать в Москву, Краснодарский край, Санкт-Петербург и зарубежные мегаполисы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пригожин вслед за Лозой обрушился на молодых исполнителей
- Мультфильм «Зверополис 2» стал самым кассовым в истории Disney
- США предложили Белоруссии стать учредителем «Совета мира» по Газе
- Риелтор усомнилась в молодежном тренде на переезд в Воркуту
- Трехдневный траур объявлен в Испании в связи с железнодорожной катастрофой
- «Воспитание или палка?»: Учителя и родители поспорили об отметках за поведение
- Россиянам назвали лучшие дни недели для путешествий на автомобиле
- «Приводят в бешенство»: В чем главная опасность ксеноновых фар
- В РСТ поддержали «Карты путешественника» на 30 тысяч рублей для студентов
- Россию снова не пригласили на годовщину освобождения Освенцима
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru