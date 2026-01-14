«Цены вырастут, если изменится спрос. А спрос, например, на «вторичке» зависит от двух факторов: ключевая ставка и ставки по депозитам. Главный вопрос заключается в том, что будет с ключевой ставкой. Сегодня ипотека составляет не более 20% от общего объема покупок на вторичном рынке. Это означает, что на рынке чаще всего происходят обменные сделки, когда человек сначала что-то продает, а потом покупает другое. Пока это не демонстрирует реальный и живой спрос – покупка с нуля. Также сегодня люди используют ипотеку часто только как долю, как то, чего им не хватает для покупки», - пояснил он.

Апрелев подчеркнул, что для роста спроса ипотечная ставка должна опуститься ниже 16%, раньше осени это не произойдет.

«До 2023 года у нас объемы сделок были примерно на уровне более четырех миллионов в год. Сегодня эта цифра чуть больше двух миллионов. Количество сделок сократилось в два раза. Мы можем проанализировать, какая ставка стала заградительной для рынка – это 16%. Чтобы вернулся спрос на рынок, ипотечная ставка должна опуститься ниже 16%. А для этого ключевая ставка должна быть в районе 12%. Раньше осени это никак не произойдет. Второй драйвер – ставки по депозитам. Люди должны снять деньги и пойти на рынок недвижимости. Здесь тоже пока нет мотива. Если ключевая ставка будет так резко понижена, цены на жилье пойдут вверх», - рассказал Апрелев.

Если льготную ипотеку будут сокращать, спрос на рынке новостроек сократится в два раза, отметил он.

«Рынок новостроек крайне перегрет, спрос обеспечивается только льготной семейной ипотекой. Без льготной ипотеки спрос обвалился бы в три-четыре раза. Первый риск заключается в том, что покупка новостроек по ипотеке будет привязана к региону. Матвиенко заявляла, что ей непонятно, зачем молодые семьи покупают квартиры не в регионах проживания. Второй риск – дифференциация ставки по количеству детей. Если эти риски будут реализованы, это в два раза сократит спрос на рынке новостроек. Сегодня 50% сделок на рынке новостроек совершается с льготной ипотекой, в некоторых регионах доходит до 80-90%. А 30% сделок закрываются рассрочками», - добавил собеседник НСН.

Застройщикам может помочь нарастить спрос только девальвация рубля, сейчас продаются в основном только элитные проекты из-за «дорогой» ипотеки, заявила НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

