Многодетным выгоднее: К чему приведет дифференцированная ставка по семейной ипотеке
Привязка процентов к числу детей усилит интерес к ипотеке, но не заставит рожать большинство россиян, заявил НСН юрист Денис Бутовичев.
Дифференцированная ставка по семейной ипотеке повысит интерес к ней со стороны людей со средним достатком, для большинства же граждан останется фильтр в виде первоначального взноса, рассказал НСН юрист по недвижимости Денис Бутовичев.
Госдума планирует увеличить поддержку многодетных семей, сделав ставку по семейной ипотеке дифференцированной. Планируется, что она будет зависеть от числа детей, сообщил в эфире «России 24» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, если родился первый ребенок, то ставка по ипотеке может составить 10%, при появлении второго ребенка проценты снизятся до 6, третьего - до 4.
Бутовичев объяснил, что такое решение повлечет за собой стимул родить второго ребенка.
«Уже сейчас спрос на семейную ипотеку со ставкой в 6% усилился. Для тех, у кого один ребенок, будет стимул родить второго. А вот для тех, у кого трое детей, это существенное снижение, поэтому среди таких родителей может появиться дополнительный спрос. Учитывая такую процентную ставку, платеж по ипотеке получается не сильно большой. В Москве и Санкт-Петербурге дают в кредит 12 миллионов рублей, в других регионах - 6 миллионов и даже при 10% ежемесячная выплата не превысит 100 тысяч рублей. При 6% 12 миллионов выданного кредита ежемесячный платеж составит порядка 70 тысяч», - отметил Бутовичев, не уточнив срок займа.
Дифференсация ставок, по мнению собеседника НСН, способна простимулировать рождаемость, но только у людей со средним достатком.
«Не думаю, что в этом плане что-то сильно изменится, для улучшения демографии надо давать людям за рождение каждого ребенка по 5 миллионов рублей. Но рожать ради платежа по ипотеке на 10 тысяч рублей меньше или больше - не достаточно существенный стимул даже для семей с низким доходом. В конечном итоге все упирается в достаток, в доходы: какая бы ипотека ни была, все равно нужен первоначальный износ в 20-30%. Поэтому в любом случае людям нужны деньги, и все равно это фильтр для тех, у кого их нет. Бедные рожать из-за этих изменений не начнут - только люди со средним достатком, с доходом от 120 тысяч рублей в месяц», - полагает собеседник НСН.
Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков объяснил НСН, что инициатива выдавать семейную ипотеку в регионе проживания не поможет семьям и лишь простимулирует рост нелегальных регистраций.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru