Дифференцированная ставка по семейной ипотеке повысит интерес к ней со стороны людей со средним достатком, для большинства же граждан останется фильтр в виде первоначального взноса, рассказал НСН юрист по недвижимости Денис Бутовичев.

Госдума планирует увеличить поддержку многодетных семей, сделав ставку по семейной ипотеке дифференцированной. Планируется, что она будет зависеть от числа детей, сообщил в эфире «России 24» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, если родился первый ребенок, то ставка по ипотеке может составить 10%, при появлении второго ребенка проценты снизятся до 6, третьего - до 4.

Бутовичев объяснил, что такое решение повлечет за собой стимул родить второго ребенка.

«Уже сейчас спрос на семейную ипотеку со ставкой в 6% усилился. Для тех, у кого один ребенок, будет стимул родить второго. А вот для тех, у кого трое детей, это существенное снижение, поэтому среди таких родителей может появиться дополнительный спрос. Учитывая такую процентную ставку, платеж по ипотеке получается не сильно большой. В Москве и Санкт-Петербурге дают в кредит 12 миллионов рублей, в других регионах - 6 миллионов и даже при 10% ежемесячная выплата не превысит 100 тысяч рублей. При 6% 12 миллионов выданного кредита ежемесячный платеж составит порядка 70 тысяч», - отметил Бутовичев, не уточнив срок займа.