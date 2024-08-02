«Взвинтят спрос!»: Ограничения на габариты квартир сделают популярными апартаменты

«Застройщики готовились к этому уже заранее, эта новость была у нас в июне, в мае об этом уже говорилось. С теми квартирами и с теми застройщиками, которые успели согласовать свои планы до 1 августа, ничего не случится, они продолжают строить и продавать данную недвижимость. Все другие новые проекты, которые будут согласованы уже после 1 августа, придется увеличивать квадратный метр студии и, соответственно, увеличивать стоимость за счет увеличения квадратных метров», - объяснила она.

При этом, по ее словам, спрос на небольшие квартиры не упадет, студии будут популярны и дальше.

«Я могу сказать, что цены не опустятся, наоборот, я думаю, что увеличится спрос. Потому что раньше студии очень хорошо покупали, сейчас в целом и в апартаментах маленькие квадратные метры покупаются с большим спросом в связи тем, что у людей маленький первый взнос, большие ежемесячные платежи люди не могут платить. Поэтому им выгодно хоть с чего-то начать, большинство населения, особенно студенты или молодожены начинают именно со студий», - рассказала она.

Брокер добавила, что на апартаменты новые ограничения не распространяются, а это направление также сегодня набирает обороты.

«Сейчас они уже купят себе недвижимость не 20 «квадратов», например, а 28, что дает почти целую комнату. Нынешние студии будут теперь в формате однокомнатной квартиры, отсюда будет удорожание. Но удорожание будет не за счет того, что застройщиком пришлось менять проекты, а в связи с тем, что квадратура больше. На апартаменты сегодня очень большой спрос, покупают те, кому не нужна прописка. Апартаменты как раз жилым помещением не считаются, на них льготы не распространяются, как и новые ограничения», - подытожила собеседница НСН.

Запрет на строительство малогабаритных квартир снизит спрос, жилье с площадью меньше 28 «квадратов» обычно покупали для сдачи и в инвестиционных целях, заявил ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков «Радиоточке НСН».



