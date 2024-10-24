«Зависит от спроса»: Запрет на строительство апартаментов не ударит по объему жилья

Запрет на строительство апартаментов в Москве не повлияет на количество вводимого жилья на первичном рынке, заявил президент ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков в разговоре с НСН. Он отметил, что появление нового жилья зависит от спроса на него, а не от требований, которые появляются на рынке.

Ранее столичные власти объяснили, почему Москва отказалась от строительства новых апартаментов. Проблема апартаментов – в обеспеченности социальной инфраструктурой. По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, столичные власти получили от жителей апарт-комплексов много обращений, связанных именно с социальной инфраструктурой, поэтому согласование новых проектов апартаментов прекращено. Апартаменты подходят лишь для временного проживания, указал он. Глушков отметил, что запрет не повлияет на объем строительства жилья.