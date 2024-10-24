«Зависит от спроса»: Запрет на строительство апартаментов не ударит по объему жилья
Большая часть девелоперов сейчас старается отсрочить выход новых проектов, но это связано исключительно с низким спросом на рынке, отметил в эфире НСН Антон Глушков.
Запрет на строительство апартаментов в Москве не повлияет на количество вводимого жилья на первичном рынке, заявил президент ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков в разговоре с НСН. Он отметил, что появление нового жилья зависит от спроса на него, а не от требований, которые появляются на рынке.
Ранее столичные власти объяснили, почему Москва отказалась от строительства новых апартаментов. Проблема апартаментов – в обеспеченности социальной инфраструктурой. По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, столичные власти получили от жителей апарт-комплексов много обращений, связанных именно с социальной инфраструктурой, поэтому согласование новых проектов апартаментов прекращено. Апартаменты подходят лишь для временного проживания, указал он. Глушков отметил, что запрет не повлияет на объем строительства жилья.
«Это по-прежнему нежилые помещения, поэтому никакого отдельного регламента для такой категории помещений на сегодняшний день не принято. Ряд коллег говорят о том, что это должны быть жилые помещения, если они соответствуют санитарным, пожарным и техническим требованиям. Ряд коллег говорят, что нужно пойти по пути постсоветского пространства и вспомнить требования, которые выделялись для помещений, так называемых общежитий для временного проживания, потому что они более мягкие. А часть говорит о том, что мы должны формализовать, чтобы каждый покупатель понимал, что это помещение, не предназначенное для постоянного нахождения, и это может оказывать как негативный вред здоровью, так и безусловно не гарантирует собственнику таких помещений социальных благ, которые должны следовать за жилыми помещениями», – добавил он.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что вопрос о статусе апартаментов обсудят еще раз в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Накануне он сообщил, что пока власти не могут найти консенсуса в этом решении и формулу юридических законодательств, которая бы всех устраивала, передает «Радиоточка НСН».
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