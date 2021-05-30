РФПИ заявляет об ажиотажном спросе на «Спутник V» во всем мире

«Мы видим действительно абсолютно ажиотажный спрос на российскую вакцину во всем мире, и это связано с тем, что она показывает лучшие результаты и с точки зрения эффективности, и с точки зрения безопасности», - отметил Дмитриев.

По его словам, не только российские данные подтверждают эффективность вакцины «Спутник V», сообщает ТАСС.

«Это также данные Мексики, Аргентины, Венгрии и многих других стран, которые используют российскую вакцину», - заявил глава РФПИ.

Напомним, эффективность «Спутника V» составляет 97,6% по данным анализа о заражении коронавирусом россиян, привитых двумя компонентами вакцины в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года. ЕМА 4 марта запустило процедуру последовательной экспертизы вакцины.

Ранее бывший главный инфекционист столицы Николай Малышев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что в работодатели могут повлиять на своих сотрудников и мотивировать их привиться от коронавируса уже сегодня.

«Я думаю, что работодатели так или иначе могут повлиять на своих сотрудников. Не обязательно принудительно, но в материальном плане. Устрашающая информация на население мало действует, на пять-десять минут, за это время человек уже раздумает бежать вакцинироваться», - отметил Малышев.

