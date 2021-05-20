В Центре им. Гамалеи рассчитывают на скорый запуск исследования «Спутника V» среди детей
Исследования вакцина от коронавируса «Спутник V» среди детей могут начаться в ближайшие несколько недель при условии получения разрешения Минздрава РФ. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам окончательно вопрос не решен, но сегодня министр здравоохранения Михаил Мурашко собирал совещание по этому вопросу.
Также в Центре подготовили исследования, которые позволят точно определить продолжительность иммунитета после вакцинации.
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