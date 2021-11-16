РФПИ: ВОЗ может одобрить «Спутник V» до конца года

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) к концу года ожидает одобрения отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в эфире Bloomberg TV.

РФПИ выступает за партнерство с производителями вакцин против COVID-19

«Мы поддерживаем отличный диалог с ВОЗ, за этот процесс ответственно министерство здравоохранения, мы ожидаем одобрения к концу года, и ВОЗ сейчас преодолевает бюрократические процедуры», - цитирует Дмитриева «Интерфакс».

В октябре в ВОЗ сообщили, что предквалификационный отбор «Спутника V» вступает в финальную стадию. Дмитриев отмечал, что препарат могут одобрить в ближайшие пару месяцев.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:ВОЗСпутник VВакцинаКоронавирус
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