РФПИ: ВОЗ может одобрить «Спутник V» до конца года

«Мы поддерживаем отличный диалог с ВОЗ, за этот процесс ответственно министерство здравоохранения, мы ожидаем одобрения к концу года, и ВОЗ сейчас преодолевает бюрократические процедуры», - цитирует Дмитриева «Интерфакс».

В октябре в ВОЗ сообщили, что предквалификационный отбор «Спутника V» вступает в финальную стадию. Дмитриев отмечал, что препарат могут одобрить в ближайшие пару месяцев.

