РФПИ выступает за партнерство с производителями вакцин против COVID-19
Успеха в борьбе с COVID-19 и другими инфекциями, которые могут представлять опасность в будущем, можно достичь лишь за счет международного партнерства, в том числе между фармацевтическими компаниями, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Среди «рискованных тенденций» он назвал появление новых болезней. «Но мы верим в науку, мы верим в то, что, безусловно, тот опыт, который мир получил при борьбе с COVID-19, совместной борьбе, его надо использовать для того, чтобы бороться и с будущими инфекциями, и надо понимать, что они, безусловно, будут (...)», — сказал медик.
Он считает, что только партнерский подход позволит достичь успеха, приведя в пример сотрудничество со странами Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии.
Как сообщалось ранее, первую дозу вакцины от коронавируса в России получили уже 63 млн 124 тыс. 96 человек. По состоянию на 12 ноября вакцинация полного цикла проведена 57 961 578 раз.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,0 млн+39 256 / сут.
Умерли
254 тыс.+214 тыс. / сут.
Выздоровели
7,8 млн+33 802 / сут.
- РФПИ выступает за партнерство с производителями вакцин против COVID-19
- В ДТП с автобусом в Москве пострадали три человека
- В ПФР рассказали, как выйти на пенсию в 50 лет
- «Аэрофлот» начинает регулярные рейсы в Абу-Даби
- В Грузии раскритиковали европейских политиков за поддержку Саакашвили
- Участники климатической конференции CОР26 пришли к соглашению
- СМИ: В Британии посмеялись над генералом из-за «случайной» войны с Россией
- Два спутника готовят к запуску 6 декабря с Байконура
- Прокуратура отреагировала на жалобу Уилана на сотрудника мордовской колонии
- Лукашенко «тормошит» Путина ради «Искандеров»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru