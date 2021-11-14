РФПИ выступает за партнерство с производителями вакцин против COVID-19

Среди «рискованных тенденций» он назвал появление новых болезней. «Но мы верим в науку, мы верим в то, что, безусловно, тот опыт, который мир получил при борьбе с COVID-19, совместной борьбе, его надо использовать для того, чтобы бороться и с будущими инфекциями, и надо понимать, что они, безусловно, будут (...)», — сказал медик.

Он считает, что только партнерский подход позволит достичь успеха, приведя в пример сотрудничество со странами Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии.

Как сообщалось ранее, первую дозу вакцины от коронавируса в России получили уже 63 млн 124 тыс. 96 человек. По состоянию на 12 ноября вакцинация полного цикла проведена 57 961 578 раз.

