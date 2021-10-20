ВОЗ: рассмотрение «Спутника V» находится в финальной стадии

Предквалификационный отбор вакцины «Спутник V» вступает в финальную стадию. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Группа инспекторов ВОЗ должна прибыть в Россию, чтобы завершить все необходимые проверки и документы по "Спутнику V"», - написали разработчики препарата в твиттере.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что ВОЗ одобрит препарат уже в течение пары месяцев.



