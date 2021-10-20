ВОЗ: рассмотрение «Спутника V» находится в финальной стадии
20 октября 202123:19
Предквалификационный отбор вакцины «Спутник V» вступает в финальную стадию. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«Группа инспекторов ВОЗ должна прибыть в Россию, чтобы завершить все необходимые проверки и документы по "Спутнику V"», - написали разработчики препарата в твиттере.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что ВОЗ одобрит препарат уже в течение пары месяцев.
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20 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru