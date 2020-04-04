РФ передала США российско-японскую систему теста на коронавирус
РФ передала США российско-японскую систему теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций.
Глава фонда Кирилл Дмитриев заявил об этом в интервью CNN, пишет агентство. Дмитриев отметил, что странам необходимо укреплять взаимодействие и проявлять добрую волю в сложившихся условиях пандемии коронавируса.
По словам Дмитриева, мобильные российско-японские системы теста на коронавирус являются одними из лучших в мире, с их помощью можно тестировать 20 пациентов в час. Он подчеркнул, что считает важным объединить усилия Москвы и Вашингтона в борьбе с коронавирусом.
Напомним, 2 апреля в Нью-Йорке приземлился самолет с российской медицинской помощью для борьбы с коронавирусом.
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