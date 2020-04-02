В США прибыл самолет с российской медпомощью
В нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди приземлился самолет с российской медицинской помощью для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.
По данным источника агентства, к разгрузке самолета приступили в 17.00 по местному времени (00.00 мск).
Договоренность об отправке помощи из РФ в США была достигнута в ходе телефонного разговора президента США Дональда Трампа и Владимира Путина. Инициативу проявила российская сторона. Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН отметил, что подобный шаг станет положительным моментом в отношениях двух стран.
Напомним, США является страной, где зафиксировано наибольшее число заражений коронавирусной инфекцией. По последним данным, в стране было зарегистрировано более 200 тысяч случаев.
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