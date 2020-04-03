В Москве за день было взято 14 тысяч проб на коронавирус

В Москве за день было собрано 14 тысяч проб для проведения теста на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы Анастасию Ракову.

Отмечается, что большая часть проб была доставлена в городские учреждения (около 10 тысяч), еще 2 тысячи – в федеральные и оставшиеся 2 тысячи – в частные клиники.

По последним данным оперштаба Москвы, в столице зафиксировано 2 923 случая коронавируса, из них 448 подтверждено за прошедшие сутки. Напомним, что режим всеобщей самоизоляции в Москве в связи с коронавирусом власти продлили до 1 мая.

Всего в РФ число заразившихся превышает 4 тысячи человек. В ВОЗ заявили, что пик заболевания в РФ еще не наступил.

