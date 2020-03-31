Большая часть России ушла в режим самоизоляции
Режим домашней самоизоляции объявлен в 51 регионе России. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канала стопкоронавирус.рф. Отмечается, что, в частности, такой режим уже действует в Москве и Подмосковье, Челябинской, Брянской, Курской и Калужской областях, в Алтайском крае и республике Тыва. Согласно действующим ограничениям, жителям этих регионов разрешено покидать свои дома лишь для того, чтобы отправиться в аптеку, ближайший магазин за покупками, для получения экстренной медицинской помощи, с целью выгула собак возле дома, а также для того, чтобы вынести мусора или отправится на работу.
Напомню, в России за прошедшие сутки зафиксировали 500 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности в стране , выявлено 2337 случаев в 73 регионах, отмечают Дни.ру.
Ранее НСН писала, что Владимир Путин регулярно проходит тестирование на COVID-19. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Такими образом представитель Кремля прокомментировал сообщение о том, что главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, с которым президент встречался 24 марта, заразился COVID-19. Песков отметил, что с Владимиром Путин всё в порядке.
Напомним, ранее телеканал «Россия 24» сообщил, что у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностирован коронавирус. По словам сотрудников медучреждения, состояние главврача «нормальное». Сейчас он находится в Коммунарке.
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