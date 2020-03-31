Большая часть России ушла в режим самоизоляции

Режим домашней самоизоляции объявлен в 51 регионе России. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канала стопкоронавирус.рф. Отмечается, что, в частности, такой режим уже действует в Москве и Подмосковье, Челябинской, Брянской, Курской и Калужской областях, в Алтайском крае и республике Тыва. Согласно действующим ограничениям, жителям этих регионов разрешено покидать свои дома лишь для того, чтобы отправиться в аптеку, ближайший магазин за покупками, для получения экстренной медицинской помощи, с целью выгула собак возле дома, а также для того, чтобы вынести мусора или отправится на работу.

Напомню, в России за прошедшие сутки зафиксировали 500 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности в стране , выявлено 2337 случаев в 73 регионах, отмечают Дни.ру.