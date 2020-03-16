Новости за ночь: СМИ узнали о плане правительства РФ по поддержке из-за коронавируса

В первую очередь речь идёт о том, чтобы предусмотреть возможность компенсации доходов людей, находящихся на карантине – либо за счёт работодателей, либо за счёт листов временной нетрудоспособности. Предполагается наладить дистанционный формат выдачи. Власти также намерены следить за безработицей в регионах и зарезервировать средства в федеральном бюджете для выплат безработным.

Непосредственно для борьбы с эпидемией правительство предлагает обеспечить материалы для производства тест-систем по выявлению нового коронавируса. Бизнесу – как минимум компаниям в сфере туризма и авиаперевозок – собираются предоставить налоговые каникулы, говорится в материале. На антикризисные меры должны выделить 30 миллиардов рублей.

По официальным данным на утро 16 марта, в России 63 заболевших коронавирусом нового типа. Почти все, за исключением нескольких случаев передачи инфекции в России, заразились за границей.

