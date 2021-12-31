Reuters: В России готовятся к новой волне COVID-19 после новогодних каникул
В России власти готовятся к новой волне коронавирусной инфекции, ожидаемой в начале 2022 года, передает Reuters со ссылкой на источники в политических кругах.
По неофициальным данным, всплеск заболеваемости прогнозируют в России из-за нового варианта COVID-19 «омикрон».
Как сообщают источники издания, число случаев коронавируса увеличится в России в январе-феврале. Прогнозируется, что уровень госпитализации пациентов с новым «омикроном» может в сутки превышать 50 тыс. человек.
В настоящий момент официальных данных о возможном ухудшении эпидемиологической ситуации в России после Нового года нет.
Ранее ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил, что коронавирус в тяжелой форме приводит к процессу, крайне схожему с ускоренным в сотни раз старению.
«Те «приключения», которые мы при нормальном старении имеем в течение десятков лет, при тяжелой форме коронавируса развиваются в течение десятков дней. То есть это в чем-то в сотни раз ускоренный процесс старения. Это общая концепция восприятия патогенеза COVID-19 медиками и биологами, и я, в общем, поддержу заявление Скворцовой», - объяснил ученый.
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