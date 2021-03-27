Reuters: Facebook заблокировал аккаунт Мадуро из-за фейков о коронавирусе

В настоящее время страница лидера Венесуэлы доступна только для чтения.

Блокировка произошла из-за того, что Мадуро выложил в Сети ролик о «чудодейственных» каплях из тимьяна, которые якобы вылечивают человека от COVID-19.

«Мы следуем рекомендациям ВОЗ, в которых говорится, что в настоящее время нет лекарств для лечения вируса. Из-за неоднократных нарушений наших правил мы блокируем страницу на 30 дней», — заявили в Facebook.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро привился от коронавиурса вакциной «Спутник V» российского производства, о чем написал в Twitter.

