Мадуро рассказал о самочувствии после вакцинации российским препаратом

Венесуэльский президент Николас Мадуро во время трансляции в Twitter заявил, что чувствует себя хорошо после вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V» российского производства.

Мадуро анонсировал скорую доставку первых доз «Спутник V» в Венесуэлу

По словам главы государства, он не испытывает побочных реакций. «Я почувствовал сонливость… и потом небольшое головокружение, я отдохнул и сейчас чувствую себя на 100%», - сказал Мадуро.

На днях Мадуро привился от коронавиурса вакциной «Спутник V». Вместе с ним вакцинировалась его супруга Силия Флорес.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияВенесуэлаНиколас Мадуро
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