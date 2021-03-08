Мадуро рассказал о самочувствии после вакцинации российским препаратом

По словам главы государства, он не испытывает побочных реакций. «Я почувствовал сонливость… и потом небольшое головокружение, я отдохнул и сейчас чувствую себя на 100%», - сказал Мадуро.

На днях Мадуро привился от коронавиурса вакциной «Спутник V». Вместе с ним вакцинировалась его супруга Силия Флорес.

